Юнкер назвав дуже реальним Brexit без угоди

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) без угоди є дуже реальним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Юнкера, ЄС все ще сподівається на укладення угоди щодо забезпечення безперешкодного Brexit, хоча для цього залишилося мало часу.

"Прем'єр-міністр Борис Джонсон - ред.) сказав нам, що хоче укласти угоду, але він піде з угодою або без нього. Ризик відсутності угоди дуже реальний", - заявив Юнкер.

Нагадаємо, у понеділок прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером щодо ситуації навколо Brexit. За підсумками зустрічі Юнкер повідомив, що Великобританія не надала дієву пропозиція з питання кордону з ЄС.

Раніше Джонсон заявив, що Великобританія вийде зі складу ЄС 31 жовтня. За його словами, Brexit відбудеться і в разі досягнення угоди з ЄС, і при відсутності такої угоди.

До цього прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великих розбіжностях між Великобританією та Європейським союзом щодо Brexit.