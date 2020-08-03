ЮНІСЕФ закликає український уряд зберегти "пакет малюка"

ЮНІСЕФ закликає Кабінет міністрів України зберегти програму підтримки сімей з дітьми - "пакет малюка". Раніше уряд вирішив замінити цю допомогу на грошову виплату.

Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

За даними фонду, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу у вигляді "пакетів", і ця програма універсальна для всіх сімей, незалежно від їх соціально-економічного статусу.

"Пакет малюка» об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинації та грудного вигодовування.

Тому, крім матеріальної підтримки, сім'я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства, і допомагає знизити напругу в підготовці до народження дитини ", - вказують у ЮНІСЕФ.

Крім того, у фонді заявляють, що товари в "пакеті" обійдуться на 50-200% дорожче п'яти тисяч гривень, які будуть виділяти сім'ям.

"Ми закликаємо уряд продовжити програму "пакет малюка", яка підтримує сім'ї новонароджених по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакета малюка".

Кошти можна отримати на спеціальний рахунок в Приватбанку, їх можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з вересня 2018 року, кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".