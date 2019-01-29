У ЮНІСЕФ оприлюднили дані щодо кількості дітей - жертв воєн і катастроф

На допомогу дітям необхідно близько 4 млрд доларів

От вооруженных конфликтов и природных катастроф в мире страдают свыше 40 миллионов детей. С таким заявлением выступила в Женеве глава фонда ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, ЮНИСЕФ ищет 3,9 миллиарда долларов донорских средств на помощь этим детям в 2019 году.

"Влияние нашей работы по защите детей нельзя переоценить", - отметила Фор.

По ее словам, если дети "не имеют безопасных мест для игры, если они не могут воссоединяться со своими семь'ямы, если они не получают психосоциальной поддержки, они не исцелятся от невидимых шрамов войны".

В фонде ООН при этом подчеркнули, что дети, которые страдают от конфликта, могут пережить столь высокий уровень стресса, что их способности учиться и взаимодействовать с другими во взрослом возрасте сокращаются.

Сейчас, по данным ЮНИСЕФ, 6,6 миллиона детей в Йемене и 5,5 миллиона детей в Сирии не хватает доступа к услугам, которые оказывают психосоциальную поддержку. Кроме того, четыре миллиона детей в ДР Конго также не имеют должной поддержки.

Помощь ЮНИСЕФ включает также пищу, чистую воду, образовательные услуги и медицинскую помощь.

Ранее РБК-Украина писало, что в мире в течение 2018 года из-за природных катаклизмов погибли 10 тыс. 733 и пострадали 61,7 миллиона человек.

Напомним, в 2018 году правительство Украины подписало меморандум с детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Также ЮНИСЕФ сообщил, что каждый двенадцатый ребенок в мире имеет худшие перспективы, чем ее родители.