"Динамо" разгромно проиграло "Лацио" на старте Лиги Европы

Лига Европы, основной раунд, 1-й тур

"Динамо" – "Лацио" – 0:3

Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34

Удаление: Брагару, 72 (прямая красная карточка) – Нослин, 82 (прямая красная карточка)

Начали команды осторожно. Казалось, что "бело-синие" попытаются нащупать слабые места в полурезервном подборе римлян. Тем неожиданнее стал быстрый гол "орлов" – Педро перед штрафным протолкнул мяч на Диа, тот вошел в площадку и пробил мимо Бущана.

Пока "Динамо" приходило в сознание, вице-чемпиона Украины постигла вторая неудача. Себальос в простом игровом эпизоде потянул заднюю поверхность бедра и вынужденно покинул поле еще до экватора первой половины. Александр Шовковский бросил в бой Биловара, прозрачно намекнув на неготовность Попова.

В середине тайма киевляне создали полумомент со стандарта, но перспективный навес Шапаренко никто из партнеров в ворота не подправил. В ответ Чауна метров с 20-ти проверил бдительность голкипера "Динамо". "Бело-синие" перехватили инициативу, но с превращением контроля мяча в реальные возможности забить было трудно.

"Лацио" притаился, а затем разразился двойным ударом. На 34-й минуте одинокий Деле-Баширу из пределов штрафной пробил в девятку после разрезной передачи Весино. А в следующей атаке римлян он исполнил роль ассистента, когда Диа головой замкнул навес с правого фланга. Оборона киевлян в этом эпизоде не смогла разобрать соперников...

Получив такую игровую оплеуху, "Динамо" попыталось реабилитироваться активной концовкой тайма. Вот Пихаленок с линии штрафной пробил в руки голкиперу. Далее Бражко заставил поработать Проведеля после удара под перекладину со штрафного. Впоследствии кипер вытащил выстрел Ярмоленко под штангу, а еще один выпад Бражко прошел мимо ворот.

Однако запала "бело-синих" хватило на короткий период. Со стартом второй половины "орлы" снова были более острыми. На 52-й минуте Марушич опасно пробил в ближний угол – Бущан был готов. Вскоре удар Диа из центра штрафной заблокировали, а дальний выстрел Педро в следующей атаке кипер "Динамо" перевел в штангу.

Шовковский попытался изменить ход событий серией замен. На поле появились новички летнего окна Рубчинский и Брагару. Однако последний вместо спасателя овладел другой ролью. В единоборстве с Дзакканьи украинец нечаянно наступил шипами на ногу оппонента, а рефери после просмотра повтора оставил киевлян в меньшинстве.

Финальные 20 с лишним минут окончательно превратились в формальность. На поле стало больше хаоса, особенно после того, как римляне тоже оказались вдесятером после бессмысленного фола Нослина против Дубинчака. "Динамо" могло избежать разгрома, но выстрел Андриевского со штрафного на исходе основного времени парировал Проведель.

В конце концов счет первого тайма не изменился. Команда Шовковского начала турнир с поражения. Впереди киевлян ждут еще 7 матчей, чтобы обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы. Следующий поединок – 3 октября против немецкого "Хоффенхайма" на выезде.