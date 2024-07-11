Сборная Украины в Лиге наций: УАФ раскрыла города домашних матчей команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

"Сине-желтые" начнут соревнования в группе B1. Там соперниками подопечных Сергея Реброва станут сборные Чехии, Албании и Грузии.

Украина начнет турнир домашним матчем против балканских "орлов". Поединок против албанской команды состоится 7 сентября в Праге на стадионе "Летна". 10 сентября "сине-желтые" на выезде встретятся со сборной Чехии.

В октябрьском цикле матчей команду Реброва будет ждать два домашних поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию в Познани, а 14 октября будет противостоять Чехии во Вроцлаве. Закроют групповой этап "сине-желтые" выездными матчами против кавказцев (16 ноября) и албанцев (19 ноября).

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A. Зато неудачник группы гарантированно окажется в Дивизионе C. Две другие национальные команды будет ждать плей-офф. Вторая на финише сборная сразится за повышение в классе, а третья будет пытаться спастись от вылета.

Украина и Лига наций

Грядущий розыгрыш Лиги наций будет четвертым в истории турнира. Для Украины лучшим был сезон 2020/21, когда "сине-желтые" соревновались в Дивизионе A. Лишь в результате скандального технического поражения от Швейцарии национальная команда вернулась в Дивизион B.

В предыдущем розыгрыше сборная упустила возможность вернуться в Дивизион A. "Сине-желтые" набрали 7 очков в стартовых трех турах, но затем взяли лишь 1 пункт в двух противостояниях с Шотландией и разгромили Армению. В конце концов, "Тартановая армия" финишировала первой.