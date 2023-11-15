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Юношеская сборная Украины по победе над Мальтой стартовала в отборе к Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" трижды наказали островитян (timesofmalta.com)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 уверенно разобралась с мальтийскими сверстниками в начале квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024, квалификация, группа 7

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голы: Мануйлов, 17, Аттард, 71 (автогол), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (автогол)

 

"Сине-желтые" сумели оформить быстрый мяч. На 17-й минуте Мануйлов открыл счет классным прямым ударом со штрафного. Позже удвоить преимущество команды Олега Кузнецова имели возможности Тутеров и Пономаренко. Первый не смог переиграть кипера, а второй промахнулся.

А на старте второй половины островитяне курьезно уравняли цифры на табло. Это Барбара подал угловой, а тот же Пономаренко срезал мяч в свои ворота. Реабилитироваться за промах нападающий киевского "Динамо" сумел на 71-й минуте, когда воспользовался стандартом с рикошетом от Аттарда.

Добили же "рыцарей" украинцы под занавес встречи. Мельниченко после отбора прорвался правым флангом и отдал в штрафную зону на Тутерова. Тот на замахе убрал защитника и попал в правый угол – 3:1 в итоге.

Мини-турнир на Мальте продлится неделю. "Сине-желтые" проведут еще два матча. На 18 ноября назначен поединок против Косово U-19, а на 21 ноября – против Словакии U-19.

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