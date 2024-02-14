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Лидер "Эдмонтона" с целым букетом ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Эдмонтон, Среда 14 февраля 2024 10:29
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Лидер "Эдмонтона" с целым букетом ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Коннор Макдэвид набрал 6 пунктов за матч без шайбы (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Центральный нападающий "нефтяников" сыграл ведущую роль в перестрелке с "Детройтом" (8:4). Он отдал 6 результативных передач.

В первом периоде за "Эдмонтон" забивали Драйзайтль и Сиси. Макдэвид принял участие во второй голевой комбинации. "Ред Уингз" ответили шайбой Дебринкэта. Во второй 20-минутке лидер "Ойлерз" помог отличиться Бушару, но детройтцы оформили два гола усилиями Велено и Кейна.

В финальном же периоде наступило звездное время хозяев льда и Макдэвида персонально. "Эдмонтон" отличился еще 5 раз – Холловей, Ньюджент-Хопкинс (дважды), Хайман и Кейн, а Макдэвид ассистировал в четырех из пяти случаев. "Детройт" подсластил горечь поражения только голом Перрона.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Торонто" Бобби Макманн и вингер "Оттавы" Брэди Ткачук. Первый оформил дебютный в карьере хет-трик против "Сент-Луиса" (4:1). Зато "юки" тремя шайбами приложился к победе над "Коламбусом" (6:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Лидер &quot;Эдмонтона&quot; с целым букетом ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Рейнджерс" Шестеркин возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Калгари".

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