Південний захід Люксембургу накрив торнадо, є постраждалі

Південний захід Люксембургу пізно ввечері в п'ятницю, 9 серпня, накрив торнадо, в результаті чого постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.lu.

Торнадо обрушився на муніципалітети Башараж і Петанж і прилеглі райони на кордоні з Францією і Бельгією. Аварійні служби країни отримали більше тисячі дзвінків, постраждали 19 осіб.

Як повідомляється, за даними синоптиків, сьогодні в Люксембурзі очікуються сильні пориви вітру, жителів попросили уникати районів, які сильно постраждали від торнадо, оскільки вітер може викликати подальше руйнування.

Мережа супермаркетів Cactus оголосила, що їх супермаркет Bascharage буде закритий у суботу весь день через збитки від негоди в п'ятницю.

Прем'єр-міністр країни Ксав'є Бетель повідомив в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про негоду в Індії і Китаї. Зокрема, через повені в Індії загинули 95 осіб, а в Китаї тайфун забрав життя 13 людей. На дані момент проводиться евакуація жителів з районів, які постраждали від стихії.