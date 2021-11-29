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Жовтий рівень небезпеки. В Україні оголошено штормове попередження

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 13:37
Жовтий рівень небезпеки. В Україні оголошено штормове попередження Фото: в Україні прогнозують сильний вітер (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Україні у вівторок, 30 листопада. Негода накриє більшість регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Штормове попередження оголошено у ніч проти 30 листопада. Сильний вітер прогнозують на більшій частині території України.

Також сильні пориви будуть вдень у західних та північних областях. Вітер досягне 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області 30 листопада пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, на цьому тижні в Україні будуть різні метеорологічні явища - і зливи, і снігопади, а також різкі перепади температури. Вже завтра всю країну накриють сильні дощі.

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