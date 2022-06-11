На півдні ЗСУ знищили групу російських десантників і скупчення техніки

Українські Мі-8 завдали удару по скупченню противника в Херсонській області, а Су - 27 - по складу боєприпасів і скупченню ворожої техніки в Миколаївській області.

"В ході вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонської області розвідувальна група ЗСУ знищила групу російських десантників, заволодівши їх зброєю і засобами зв'язку", - йдеться в повідомленні.

В Одеській області ворог продовжує інформаційні операції проти цивільного населення щодо ймовірної біологічної загрози регіону.

"Загалом, за добу силами підрозділів ЗСУ на півдні, в тому числі і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочено на 39 загарбників, і, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 і 4 броньованих, 3 вантажних автомобілі, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглібськ-2" і 2 гаубиці "Мста-Б", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив про ліквідацію ще двох російських генералів під Херсоном.

Крім того, за його словами, вперше підтверджено перебування сирійських найманців, які воюють на боці Росії. Арестович зазначив, що артилерія знищила їх базу в Херсонській області, в результаті близько 200 убитих.

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