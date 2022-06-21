ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні ЗСУ знищили десятки росіян, станцію зв'язку та три склади боєприпасів

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 21 червня 2022 03:16
На півдні ЗСУ знищили десятки росіян, станцію зв'язку та три склади боєприпасів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Обмежений у маневрах і скутий у просуванні вперед противник на суші намагається триматися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і тимчасово окупованого Криму завдає масованих ракетних ударів.

У Херсонській області по позиціях ЗСУ завдав авіаційного удару ворожий вертоліт Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь українськими вертольотами атаковано скупчення противника.

Намагаючись посилити свій вплив на оборону і контрнаступальні дії ЗСУ, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запальні боєприпаси.

Всього протягом доби знищені 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідна реактивна установка розмінування "Метеорит", потужна станція зв'язку, радіолокаційна станція і станція радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки і три склади боєприпасів. При спробі провести повітряну розвідку в Миколаївській області ворог також позбувся двох БПЛА типу"Орлан-10".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили продовжують атакувати противника на півночі Херсонської області біля Криворізького району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Миколаївська область
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу