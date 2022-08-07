ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні при спробі штурму росіяни зазнали втрат і відступили, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 03:42
На півдні при спробі штурму росіяни зазнали втрат і відступили, - ОК "Південь" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти зазнали поразки при спробі наступу на півдні України. Ворог зазнав втрат і відступив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що спроба проведення штурмових дій у напрямку Васильків - Благодатне навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала.

Протягом дня у черговий раз був обстріляний Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч", а навздогін ще і запущений"Ураган".

Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об'єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає.

Літаками штурмової авіації та ударними вертольотами 8 разів атаковані позиції ЗСУ та звільнені населені пункти у Баштанському та Миколаївському районах, а також у Бериславському та Херсонському районах.

Як повідомлялося, у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускали, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоб українська армія перейшла в оборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз