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Інтерв'ю

У Києві пасажирський поїзд збив на смерть двох людей

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 11:57
Фото: поїзд Хмельницький - Лисичанськ (kiev.informator.ua)
Фото: поїзд Хмельницький - Лисичанськ (kiev.informator.ua)

За попередніми даними, люди намагалися перебігти колію прямо перед поїздом

У Києві на вулиці Грінченка біля ТРЦ Ocean Plaza пасажирський поїзд збив на смерть двох людей. Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"Смертельне ПП в Києві за Оушеном: поїзд на смерть збив двох людей, близько 30-35 років. Смерть настала миттєво. Один із загиблих практично обезголовлений. Вилетіла щелепа", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією видання "Інформатор", загиблими є чоловік і жінка.

За словами машиніста поїзда, що прямував за маршрутом Хмельницький - Лисичанськ, було дуже темно, і він не помітив пішоходів, загальмував лише в останній момент, але уникнути трагедії не вдалося.

За попередніми даними, люди намагалися перебігти колію прямо перед поїздом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові 15 червня карета швидкої допомоги наїхала на підлітка, який переходив дорогу і слухав музику в навушниках.

 

 

 

 

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Теги публікації: Київ, Київ, ДТП, поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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