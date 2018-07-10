У ПАР розбився пасажирський літак, є постраждалі

В результаті катастрофи постраждали 20 осіб

У Південно-Африканській республіці (ПАР) недалеко від міста Преторія розбився пасажирський літак. Про це повідомляє південноафриканський телеканал SABC News.

Повідомляється, що в результаті катастрофи постраждали 20 осіб.

Також цю інформацію підтвердили лікарі з організації невідкладної медичної допомоги ER24. Принаймні одна людина перебуває в критичному стані. Про ступінь тяжкості поранень інших постраждалих лікарі не розповіли.

Нагадаємо, раніше у Вільямсбурзі (Вірджинія, США) вертоліт врізався в житловий будинок, в результаті загинула одна людина.