У ПАР розбився пасажирський літак, є постраждалі

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 19:02
Фото (twitter.com/SABCNewsOnline/)
Фото (twitter.com/SABCNewsOnline/)

В результаті катастрофи постраждали 20 осіб

У Південно-Африканській республіці (ПАР) недалеко від міста Преторія розбився пасажирський літак. Про це повідомляє південноафриканський телеканал SABC News.

Повідомляється, що в результаті катастрофи постраждали 20 осіб.

Також цю інформацію підтвердили лікарі з організації невідкладної медичної допомоги ER24. Принаймні одна людина перебуває в критичному стані. Про ступінь тяжкості поранень інших постраждалих лікарі не розповіли.

Нагадаємо, раніше у Вільямсбурзі (Вірджинія, США) вертоліт врізався в житловий будинок, в результаті загинула одна людина.

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Теги:  авиакатастрофа,  ЮАР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС