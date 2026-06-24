Яйца и молоко упали в цене: сколько стоят популярные продукты 24 июня

Главное: Хлеб : "Ашан" вернул на полке более дешевый белый хлеб "Формула Смаку" за 14,50 грн (вместо вчерашней позиции за 21,30 грн).

: "Ашан" вернул на полке более дешевый белый хлеб "Формула Смаку" за 14,50 грн (вместо вчерашней позиции за 21,30 грн). Гречка : "Сильпо" удерживает рекордный минимум благодаря бюджетной линейке за 15,69 грн/кг.

: "Сильпо" удерживает рекордный минимум благодаря бюджетной линейке за 15,69 грн/кг. Яйца : "Ашан" поднял цену поштучного яйца с 2,90 до 3,10 грн (31 грн/десяток), а в Novus и "Сильпо" стоимость десятка яиц снизилась.

: "Ашан" поднял цену поштучного яйца с 2,90 до 3,10 грн (31 грн/десяток), а в Novus и "Сильпо" стоимость десятка яиц снизилась. Молоко : Сеть АТБ снизила цену на пачку молока 450 г до 20,30 грн.

: Сеть АТБ снизила цену на пачку молока 450 г до 20,30 грн. Подсолнечное масло: Цены почти не изменились.

Хлеб: возврат более дешевых позиций в "Ашане"

В категории хлебобулочных изделий главное изменение коснулось сети "Ашан". Если накануне там фиксировали хлеб пшеничный (половинка) за 21,30 грн, то на 24 июня на полке вернулся нарезанный белый пшеничный хлеб "Формула Смаку" (350 г) по цене 14,50 грн. В других сетях стоимость хлеба осталась без изменений:

"Сільпо": Хлеб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарезке, 0,35 кг - 12,99 грн

АТБ: Хлеб тостовый "Кристинополь", 300 г - 23,90 грн

Novus: Хлеб "Marka Promo Украинский" (половина) нарезанный, 400 г - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 24 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречко: "Сильпо" держит минимум

Ситуация на рынке крупа остается стабильной. Абсолютным лидером по уровню доступности гречки является сеть "Сильпо", благодаря бюджетной линейке удерживающая цену на уровне середины недели. В других супермаркетах ценники продолжают превышать отметку в 65 гривен за килограмм:

"Сильпо": Крупа гречневая "Extra!", 1 кг - 15,69 грн

АТБ: Крупа гречневая "Умный выбор", 1 кг - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая "Auchan" ядрица быстроразвариваемая, 1 кг - 69,90 грн

Куриные яйца: подорожание в "Ашане" и снижение прайсов в Novus и "Сильпо"

В категории куриных яиц зафиксирована динамика цен. Сеть "Ашан", ранее удерживавшая самую низкую стоимость на поштучный товар, подняла цену с 2,90 грн до 3,10 грн за штуку (соответственно, 31 грн за десяток). В Novus и "Сильпо" (где изменилась представленная позиция) цены на десятки яиц пошли на снижение.

"Ашан": Яйцо куриное С1, 1 шт. - 3,10 грн ( 31,00 грн за десяток)

за десяток) "Сильпо": Яйца куриные "Ясенсвит" Original высшей категории, 10 шт. - 48,24 грн (накануне ТМ "Пашот" стоила 52,28 грн)

(накануне ТМ "Пашот" стоила 52,28 грн) АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория, 10 шт. - 50,90 грн (без изменений)

(без изменений) Novus: Яйца куриные "Marka Promo" С1, 10 шт. – 50,99 грн (накануне - 52,39 грн)

Молоко: понижение цены в АТБ

Цены на молоко в большинстве сетей копируют показатели предыдущего дня, однако в АТБ зафиксировано снижение стоимости пачки объемом 450 г на 10 копеек.

АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5%, 450 г - 20,30 грн (вчера - 21,30 грн)

(вчера - 21,30 грн) "Сильпо": Молоко пастеризованное "Полная Чаша" питьевой 2,6%, 450 г - 21,49 грн

"Ашан": Молоко "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн

Novus: Молоко "Marka Promo" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Подсолнечное масло: незначительное колебание в "Ашане"

Цены на подсолнечное масло в упаковках по 0,5л демонстрируют стабильность, за исключением сети "Ашан", где собственная марка подорожала на 10 копеек. Самое дешевое предложение в этом сегменте остается в "Ашане", а самое высокое - у Novus за бренд "Олейна".