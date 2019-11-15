Йованович заперечила звинувачення Луценка

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заперечила, що забороняла українським правоохоронним органам здійснювати кримінальне переслідування деяких осіб. Про це вона заявила під час публічних слухань в Конгресі США.

За словами Йованович, вона заперечує звинувачення екс-генпрокурора України Юрія Луценка в тому, що вона нібито забороняла правоохоронним органам переслідувати деяких осіб.

"Це брехня. Я ніколи не передавала Луценку список людей, яких не можна було кримінально переслідувати в Україні", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні в американському Конгресі почалися публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа за участі колишнього посла в Україні Марі Йованович. Очікувалося, що екс-посол свідчитиме про тиск з боку генпрокурора Луценка та особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Як писало РБК-Україна, співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент розповів в Конгресі, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані вів кампанію з дезінформації проти колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Він додав, що і сам піддавався нападкам з боку Джуліані.