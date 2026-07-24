RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак

22:43 24.07.2026 Пт
2 мин
Ряд актеров-пропагандистов попал под "санкции" YouTube
aimg Елена Бджола
Фото: логотип YouTube (Getty Images)

В список запрещенных каналов попали аккаунты тех деятелей искусств, которые поддерживают войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.

YouTube заблокировал российских артистов

YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД.

Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины:

  • певца Николая Баскова;
  • певицы Лолиты Милявской;
  • певца Стаса Михайлова;
  • певицы и телеведущей Ольги Бузовой;
  • певицы Ани Лорак;
  • певицы Анны Седоковой;
  • певца Александра Розенбаума.

Все указанные лица:

  • активно участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля,
  • оправдывают войну,
  • используют свои медийные площадки для распространения вражеских нарративов.

Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве.

Санкции против пропагандистов РФ

Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной, Андрея Серебрянского, Геннадия Балашова, Наталии Королевской, Татьяны Аксененко.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу. Ему инкриминируется финансирование насильственных действий оккупантов и оправдывание агрессии РФ против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаYouTubeПропагандист