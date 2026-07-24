YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак

YouTube заблокировал российских артистов

YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД.

Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины:

певца Николая Баскова;

певицы Лолиты Милявской;

певца Стаса Михайлова;

певицы и телеведущей Ольги Бузовой;

певицы Ани Лорак;

певицы Анны Седоковой;

певца Александра Розенбаума.

Все указанные лица:

активно участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля,

оправдывают войну,

используют свои медийные площадки для распространения вражеских нарративов.

Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве.

Санкции против пропагандистов РФ

Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.