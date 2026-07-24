YouTube заблокировал в Украине пропутинские каналы Баскова и Ани Лорак

В список запрещенных каналов попали аккаунты тех деятелей искусств, которые поддерживают войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Facebook.
YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов, уточнили в ЦПД.
Заблокированы ресурсы деятелей культуры и шоу-бизнеса, системно поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины:
Все указанные лица:
Центр противодействия дезинформации добавил, что продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и центров пропаганды РФ в цифровом пространстве.
Напомним, что российскому певцу Николаю Баскову в апреле в Украине объявили новое подозрение. СБУ и Офис генпрокурора собрали дополнительную доказательную базу по кремлевскому пропагандисту.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Латыниной, Андрея Серебрянского, Геннадия Балашова, Наталии Королевской, Татьяны Аксененко.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсу. Ему инкриминируется финансирование насильственных действий оккупантов и оправдывание агрессии РФ против Украины.