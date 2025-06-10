YouTube заблокировал еще один канал Арестовича

Санкции против Арестовича

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.

В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

В том же месяце YouTube заблокировал каналы Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

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