YouTube заблокировал канал режиссера Михалкова, который стал доверенным лицом Путина, - СМИ

"При попытке открыть его появляется сообщение о блокировке с указанием причины: "Эта учетная запись заблокирована за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний", - говорится в материале.

На момент блокировки на YouTube-канал Никиты Михалкова было подписано около 1,6 миллиона человек.

Что такое "Бесогон"

Михалков создал "Бесогон" в марте 2011 года и распространял через него конспирологические теории, включая утверждения о планах основателя Microsoft Билла Гейтса "чипировать" население Земли, а также предположения о дезинформации о протестах в Беларуси в 2020 году. Шоу транслировалось на телеканале "Россия 24" с 2014 по 2020 год.

Никита Михалков

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер.

За поддержку вторжения России в Украину и распространение российской пропаганды находится под санкциями всех стран Евросоюза, Канады, Украины и Швейцарии.

Недавно стало известно, что Михалков стал доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина накануне предстоящих президентских выборов в РФ.

Блокировка YouTube каналов с российской пропагандой

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину видеохостинг Youtube удалил попавшие под санкции СНБО каналы "Первый независимый" и UkrLive. Также были заблокированы и аккаунты боевиков.

А в марте 2022 года видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блоггера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его жены Ольги Шарий.