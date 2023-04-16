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YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнера", - СМИ

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 19:02
YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнера", - СМИ Фото: YouTube позволяет размещать пропаганду ЧВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Платформа YouTube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На видеосервисе и социальных сетях появляются десятки пропагандистских роликов, прославляющих группу "Вагнера" - наемников, обвиняемых в изнасилованиях, пытках и убийствах в Украине и других странах.

Кроме популяризации военизированной организации, эти видеозаписи собирают деньги на боеприпасы и даже призывают зрителей присоединяться к группе, против которой введены санкции нескольких западных правительств.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи насильственным экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Компания Google обязуется соблюдать законы США о санкциях и внедряет соответствующую политику, несмотря на свои условия предоставления услуг", - сказала пресс-секретарь YouTube.

Напомним, на днях мы сообщали, что в Twitter процветают сотни российских и китайских государственных пропагандистских аккаунтов после того, как Илон Маск уволил активно боровшуюся с ними команду.

Также ранее мы писали, что Twitter перестал применять ограничения против учетных записей российских властей, которые были введены в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.

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