У М'янмі поновилися протести, військові відкрили вогонь по учасниках акцій

У М'янмі вранці 7 березня десятки тисяч протестуючих вийшли на вулиці. Вони продовжили участь в акціях, незважаючи на нічні рейди сил безпеки в Янгоні з метою придушити лідерів протесту.

Найбільший протест пройшов у другому великому місті М'янми - Мандалаї. Акції протесту пройшли також в Янгоні, Кале недалеко від кордону з Індією і у Давей, прибережному місті на півдні країни.

За словами жителів, рано вранці в неділю в кілька районів Янгона увійшли солдати і поліція, відкривши вогонь. За словами місцевих жителів, вони заарештували щонайменше трьох у селищі Кьяуктада. Причину арештів вони не назвали.