У роботі Twitter стався збій
У четвер, 14 липня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії, Нідерландів, та ряду інших країн, включаючи Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою додатку, а також веб-сайту. Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку Twitter з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".
Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує розірвати угоду з купівлі Twitter на 44 млрд доларів через незадоволість кількістю ботів і фейкових акаунтів.
Рада правління Twitter подала позов до суду Маска, аби примусити бізнесмена завершити покупку компанії.