YouTube позначив пропагандистський фільм РФ про Крим як образливий

Відеохостинг YouTube позначив російський пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" як "неприйнятний та образливий для деяких аудиторій".

Документальний фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" був знятий російською державною студією "ВГТРК" у 2015 році до річниці окупації півострова. В ньому Росія фактично визнає військове вторгнення в Крим. Президент Росії Володимир Путін для фільму особисто дав інтерв'ю, розповівши про участь російського спецназу у захопленні півострова. Стрічка містить також низку пропагандистських наративів.

"Учасники спільноти YouTube позначили це відео як неприйнятне чи образливе для деяких аудиторій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони вчора затвердила Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала понад рік. Цей документ буде відкритий для громадськості і матиме англійський переклад.

"Всі зможуть з ним (з документом, - ред.) найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

На цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Як заявили в МЗС, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.