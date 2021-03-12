YouTube пометил пропагандистский фильм РФ о Крыме как оскорбительный

Видеохостинг YouTube обозначил российский пропагандистский фильм "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый и оскорбительный для некоторых аудиторий".

Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" был снят российской государственной студией "ВГТРК" в 2015 году к годовщине оккупации полуострова. В нем Россия фактически признает военное вторжение в Крым. Президент России Владимир Путин для фильма лично дал интервью, рассказав об участии российского спецназа в захвате полуострова. Лента содержит также ряд пропагандистских нарративов.

"Участники сообщества YouTube отметили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны вчера утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией продолжалась более года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.

"Все смогут с ним (с документом, - ред.) в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Как заявили в МИД, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.