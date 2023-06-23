YouTube тестирует новую функцию с использованием искусственного интеллекта: что известно

YouTube пытается упростить дубляж видео на разных языках. Для этого используют помощь искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

YouTube тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud - сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.

Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж.

По данным издания, новый инструмент сейчас тестируют "сотни" авторов. Пока он поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.

По словам представителя YouTube, компания стремится, чтобы озвучка была максимально похожей на голос автора и синхронизировалась с движением губ.

Напомним, мы сообщали, что компания YouTube изменила свою политику, связанную с удалением контента, и перестанет запрещать видео, продвигающие ошибочные утверждения о президентских выборах в США.

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