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Чемпионат мира по биатлону-2025: второе "золото" Франции - украинка в топ-20

Ленцергайде, Пятница 14 февраля 2025 19:06
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Чемпионат мира по биатлону-2025: второе "золото" Франции - украинка в топ-20 Фото: Жюстин Бреза-Буше (biathlonworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Первый личный старт - женский спринт состоялся на чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. Как и в предыдущей гонке победу праздновала представительница Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Гонка проходила при сложных погодных условиях: сильный снег и шквальные порывы ветра, которые мешали спортсменкам на огневых рубежах.

Борьба за "золото" сложилась сверхнапряженной: сразу четыре биатлонистки шли к финишу в интервале трех секунд. Победу одержала Жюстин Бреза-Буше: француженка благодаря быстрому последнему кругу опередила немку Франциску Пройс и финку Суви Минккинен.

Украину в спринте представили четыре биатлонистки - Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Елена Городна. Лучший результат среди них показала Джима, которая впервые соревновалась после болезни. 34-летняя украинка сумела идеально отстреляться и в итоге заняла 18-е место. Это ее лучший результат в карьере на чемпионатах мира.

Дмитренко сделала три промаха и финишировала 48-й, что позволило ей отобраться в гонку преследования. Петренко и Городна завершили гонку за пределами топ-50.

Ранее представили полное расписание стартов на чемпионате мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде.

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