Вероятны заморозки и мокрый снег. Синоптик сказала, когда украинцам ждать похолодания

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Какой погоды ждать в ближайшее время

Эксперт рассказала, что в среду, 2 апреля, практически на всей территории Украины вероятны дожди - от небольших до умеренных.

"Разве что в западных областях во второй половине дня среды осадки прекратятся", - уточнила она.

Синоптик отметила, что на севере и западе при этом ожидается сильный ветер северных направлений. Возможны даже штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

При этом дневная температура воздуха предполагается достаточно высокой (14-19 градусов по Цельсию):

в восточных областях;

в южной части Украины;

в Днепропетровской области.

На Волыни и в Ровенской области температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 12-16 градусов выше нуля. В центральных областях - 10-14 градусов тепла.

В западной части Украины преимущественно прохладно - от 9 до 12 градусов выше нуля. В Винницкой области - от 7 до 11 градусов тепла.

"Самыми холодными ожидаются завтра северные области, днем только +7+9 градусов", - отметила Диденко.

Тем временем в Киеве погода 2 апреля будет вероятнее всего влажной - с периодическим дождем.

"Внимательно - завтра в столице порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха, днем до +9 градусов", - сообщила метеоролог.

Она рассказала также, что ближе к пятнице (4 апреля) в "прохладных регионах" Украины может несколько потеплеть.

Когда вероятно похолодание в Украине

Согласно актуальному прогнозу Диденко, на Украину надвигается холодная воздушная масса. Ожидается, что она распространится:

в западных областях - в субботу, 5 апреля;

практически на всей территории страны - в воскресенье, 6 апреля.

"Похолодание на следующей неделе усилится. Будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом", - добавила синоптик.

В то же время она подчеркнула, что такой прогноз является предварительным, поэтому потребует уточнения.

"Поэтому, как всегда, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации. И держим неподалеку толстые домашние штаны, флисы, пуховые куртки, ботинки на толстой подошве, шапки... В автомобилях проверяем состояние резины, наличие лопат, работу "дворников". Метеозависимым людям - более тщательное внимание к здоровью", - посоветовала эксперт.

Прогноз от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)