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Yle стало известно, почему задерживается отправка финской помощи Украине

Фото: стало известно, почему задерживается отправка финской помощи Украине (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Отправка помощи в Украину, которую МВД Финляндии анонсировало на прошлой неделе, была отложена из-за забастовки, организованной Профсоюзом работников автотранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Груз включает в себя три пожарных машины, карету скорой помощи и оборудование для спасательных операций.

В министерстве надеются отправить необходимые товары в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД заявили, что задержки не будут значительными. Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки.

Забастовка докеров началась утром 15 февраля после того, как профсоюз работников автотранспорта отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе. Переговоры по трудовому договору докеров продолжатся в среду. Забастовка бессрочна.

Напомним, что Финляндия не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Украине, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие его страны есть, а какой больше нет.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине. Но пока неизвестно, войдут ли в него танки Leopard 2.

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