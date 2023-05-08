Ездил на оккупированные территории и героизировал оккупантов: российский актер Машкову получил подозрение

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины и героизирует преступления оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. После начала полномасштабной войны он неоднократно выступал в поддержку захватчиков во время массовых мероприятий с участием Путина.
Кроме того, Машков на собственном Telegram-канале и на странице в Instagram с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков регулярно героизирует военные преступления оккупантов.
Так, актер в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.
К тому же Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку войны.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу Кремля.
Правоохранители сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:
В настоящее время Машков находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, в Харькове задержали иностранного блоггера, который публично поддерживал российскую агрессию.
Кроме того, в Донецкой области задержали двух российских агенток, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера".
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