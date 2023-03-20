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Ездили на технике с флагом Украины. Россияне устраивают провокации в Луганской области

Фото: россияне ездят на технике с флагом Украины, пытаясь разыскать партизан в Луганской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют попыток разыскать партизан в Луганской области. Для этого они устраивают провокации, в которых используют флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Так, в Белокуракинском районе Луганской области россияне прибегли к очередным провокациям.

"На днях населенными пунктами передвигалась техника с сине-желтым флагом - россияне смотрели на реакцию местного населения", - говорится в сообщении.

Непосредственно в райцентре они привлекли "собр", все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, у которых был зарегистрированный в Украине бизнес.

Кроме того, проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов.

Как сообщалось, для трудоустройства в оккупированном Рубежном Луганской области оккупанты теперь требуют у местного населения паспорт РФ.

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Луганск