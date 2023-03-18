Оккупанты заставляют жителей Рубежного в Луганской области получать паспорта РФ

Для трудоустройства в Рубежном Луганской области оккупанты теперь требуют людей иметь паспорт РФ.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на возведение Генерального штаба ВСУ.

По данным генштаба, так называемые оккупационные власти Рубежного заставляют население получать гражданство Российской Федерации.

"Украинские паспорта у людей пока не отбираются, однако, для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина российской федерации", - заявили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные отразили более 100 атак российских оккупантов.

После чего в генштабе сообщили, что украинские бойцы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

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