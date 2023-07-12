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Им больше нужны артиллерийские снаряды. Байден ответил, получит ли Украина ATACMS

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден все еще раздумает над вопросом того, передавать ли Украине ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на микроблог в Twitter журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Журналист спросила американского лидера, рассматривает ли он все еще вопрос передачи Украине баллистических ракет класса "земля-земля".

"

президент Владимир Зеленский также заявил, что обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются. А окончательное решение не было принято.

Передача ракет ATACMS.

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты приступили к рассмотрению передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.

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