Россияне держат в двух морях около 100 ракет "Калибр"
Российская армия вывела в Черное и Средиземное моря 30 кораблей, из которых 9 носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет около 100 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 21 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп – 24 ракет... В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет", - говорится в сообщении.
Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.
Напомним, ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ потерял на войне против Украины 15% своего боевого состава.
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