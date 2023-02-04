"Их очень много": Резников ждет в Украине танки "Леопард", "Челленджер" и "Абрамс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter .

"Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", - написал он.