Их было так много, к ужасу: ГУР перехватило жалобы россиян после разрешения ВСУ избивать по РФ
Жители Белгородской области начали жаловаться на постоянные обстрелы после того, как ВСУ получили разрешение бить западным оружием по территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
В перехваченном разговоре россияне жалуются друг другу на постоянные прилеты и то, что была разрушена одна из подстанций.
"Такой ужас. Вот что делается, ну то, что им позволили теперь ракетами бить по России. Это такой ужас, ад какой-то. Они здесь летают, попало здесь где-то на подстанцию. Их сбивают, но их так много", - говорит один из россиян. .
Разрешение на атаки ВСУ по территории РФ
После того как Россия перешла в повторное наступление на севере Харьковской области, большинство западных партнеров позволили наносить удары по территории РФ их оружием. Однако речь идет только о военных целях россиян, находящихся на территории Белгородской области и истребителях, запускающих авиабомбы.
Пока известно, что такое разрешение предоставили 10 стран НАТО, а США сначала заявили о запрете таких ударов, однако позже у Байдена изменили решение.
Однако разрешение Штатов не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.
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