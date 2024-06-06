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Их было так много, к ужасу: ГУР перехватило жалобы россиян после разрешения ВСУ избивать по РФ

Четверг 06 июня 2024 19:52
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Их было так много, к ужасу: ГУР перехватило жалобы россиян после разрешения ВСУ избивать по РФ Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Белгородской области начали жаловаться на постоянные обстрелы после того, как ВСУ получили разрешение бить западным оружием по территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В перехваченном разговоре россияне жалуются друг другу на постоянные прилеты и то, что была разрушена одна из подстанций.

"Такой ужас. Вот что делается, ну то, что им позволили теперь ракетами бить по России. Это такой ужас, ад какой-то. Они здесь летают, попало здесь где-то на подстанцию. Их сбивают, но их так много", - говорит один из россиян. .

Разрешение на атаки ВСУ по территории РФ

После того как Россия перешла в повторное наступление на севере Харьковской области, большинство западных партнеров позволили наносить удары по территории РФ их оружием. Однако речь идет только о военных целях россиян, находящихся на территории Белгородской области и истребителях, запускающих авиабомбы.

Пока известно, что такое разрешение предоставили 10 стран НАТО, а США сначала заявили о запрете таких ударов, однако позже у Байдена изменили решение.

Однако разрешение Штатов не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.

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