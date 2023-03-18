"Едут за водкой, а попадают в плен". Оккупант жалуется на пьянство в рядах РФ (перехват)

"Ты ничего не знаешь за его брата? Он в мае исчез", - спрашивает оккупант.

Другой военный объясняет, что он никуда не скрылся, а ехал за водкой в состоянии алкогольного опьянения и свернул не туда. Но после этого никого не нашли, был только подбит грузовик.

"Здесь уже историю геройскую рассказывают, геройской смерти, геройского попадания в плен в бессознательном состоянии. Теперь все назад ждут героя, где-то в списках он явился или на камеру попал", - объяснил военный РФ.

Затем оккупанты обсудили судьбу еще одного военного РФ, однако никакой информации о нем тоже нет.