У Ємені стався вибух, є загиблі

Понад 20 людей отримали поранення

На одном из рынков в городе Эль-Моха на юго-западе Йемена прогремел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и более 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Так, очевидцы подтвердили, что взрывное устройство было установлено на мотоцикле, припаркованном возле популярного кафе напротив автовокзала.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Йемена городе Сана произошли два взрыва на складах с оружием и ракетами. Согласно данным источников издания, взрывы произошли на складах, расположенных в разных районах на юге города.

Как писало РБК-Украина, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призвала принять срочные меры для прекращения конфликта в Йемене. Она призывала сделать все возможное для того, чтобы остановить страдания мирного населения.