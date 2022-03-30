Арабська коаліція оголосила про припинення вогню в Ємені. Анонсовані переговори

Очолювана Саудівською Аравією коаліція оголосила про припинення вогню проти хуситів-повставців в Ємені з середи, 30 березня, і анонсувала мирні переговори під час ісламського місяця Рамадан, який почнеться в перших числах квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Arabnews .

Перед цим лідер повстанців Махді аль-Машат заявив про одностороннє припинення ракетних і безпілотних ударів по Саудівській Аравії, а також про припинення військових дій в Ємені, в основному в центральній провінції Маріб, на 3 дні.

В рамках запропонованої мирної угоди він також пообіцяв продовжити короткострокове перемир'я до постійного припинення вогню за умови, що Саудівська Аравія піде на зустрічні кроки, і припинить блокаду і повітряні удари, а також виведе коаліційні сили з Ємену.

Як йдеться в заяві, поширеній Саудівським агентством друку (Saudi Press Agency), арабська коаліція оголошує про припинення військових дій в Ємені з 06:00 середи, 30 березня.

Таке перемир'я "збігається з початком єменських консультацій з метою створення належних умов для їх успіху і створення сприятливого середовища під час священного місяця Рамадан для встановлення миру в Ємені", вказується в повідомленні.

Повстанці не бажають вирушати "на ворожу територію для переговорів" на зустріч в Ер-Ріяд, що організовує Рада співробітництва країн Перської затоки, в якій беруть участь уряд Ємену, а також представники США та ООН в Ємені.

Оголошення коаліції було зроблено після того, як офіційний представник повідомив AFP, що Саудівська Аравія чекала на "серйозні кроки" від єменських повстанців щодо потенційного обміну полоненими, перш ніж відповісти на їх пропозицію про припинення вогню.

Як повідомляли хусити, було досягнуто угоди про звільнення 1400 їх бійців в обмін на 823 проурядових співробітників, в тому числі 16 саудівців і трьох суданців. Серед них - брат президента Ємену Абедраббо Мансура Хаді.