Идут морозы. Военные допускают активизацию тяжелой техники россиян на востоке

"Пока мы по динамике потерь мы видим, что сейчас резкая амплитуда роста в живой силе и минимально в технике. Потому что не могут они по такой вязкой почве использовать ее. Когда ударят морозы и подмерзнет почва, у обеих сторон появится возможность использования ударной техники", - сказал Череватый.

По его словам, речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.

"И здесь кто как воспользуется инициативой. Конечно, наши командующие показывали в предыдущие разы, что мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий и я верю, что в этот раз будет так же", - подытожил Череватый.

Отметим, что резкое понижение температуры синоптики прогнозируют на Рождество. Местами мороз может ударить до -16.

Напомним, ранее мы писали о том, повлияет ли зима на ситуацию на фронте.

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