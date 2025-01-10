Идет похолодание. Синоптик дала прогноз на выходные в Украине

"11-12 января в Украине предполагается похолодание, а именно, температура воздуха снизится ночью до 0...-4 градусов мороза, а днем ожидается в большинстве областей от -1...+3 градусов", - рассказала она.

Ближайшей ночью и в субботу, 11 января, утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях.

"А днем и вечером 11 января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях", - добавила синоптик.

Только 11 января на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье, 12 января, и там похолодает.

Погода в Киеве

В Киеве завершение недели также будет с похолоданием.

"Украина окажется в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly. 11-12 января в столице ночью ожидаются -1...-4 градусов, днем 0...+2 градусов", - уточнила Диденко.

Украина окажется в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly (t.me/PohodaNatalka)

Ближайшей ночью, 11 января, будет преобладать облачная погода с мокрым снегом. Днем без существенных осадков, а 12 января в Киеве возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега.

Погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов - среднеевропейская зима.