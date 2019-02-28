"Мовний закон" запровадить іспити для держслужбовців, - нардеп

Іспити для держслужбовців почнуться через два роки після прийняття закону

В случае принятие "языкового закона" через два года государственные служащие начнут сдавать экзамены. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп от "Самопомочи" Ирина Подоляк.

По ее словам, в законе о госслужбе прописаны определенные требования к применению украинского языка. В то же время "языковой закон" содержит уточняющие моменты.

"Люди, которые претендуют на должности в органах местного самоуправления, будут сдавать бесплатный экзамен и подтверждать уровень владения языка сертификатом", - отметила Подоляк.

Она также подчеркнула, что для работников медицинских или технических заведений такой экзамен не будет обязательным, в их случае достаточно выписки из аттестата об изучении украинского языка.

"Норма, которая будет требовать сертификат на знание украинского языка, вступает в силу через два года после принятия закона", - добавила Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что в "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, они будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.