"Мовний закон" запровадить іспити для держслужбовців, - нардеп

Іспити для держслужбовців почнуться через два роки після прийняття закону
В случае принятие "языкового закона" через два года государственные служащие начнут сдавать экзамены. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп от "Самопомочи" Ирина Подоляк.
По ее словам, в законе о госслужбе прописаны определенные требования к применению украинского языка. В то же время "языковой закон" содержит уточняющие моменты.
"Люди, которые претендуют на должности в органах местного самоуправления, будут сдавать бесплатный экзамен и подтверждать уровень владения языка сертификатом", - отметила Подоляк.
Она также подчеркнула, что для работников медицинских или технических заведений такой экзамен не будет обязательным, в их случае достаточно выписки из аттестата об изучении украинского языка.
"Норма, которая будет требовать сертификат на знание украинского языка, вступает в силу через два года после принятия закона", - добавила Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, что в "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, они будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.