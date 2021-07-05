"Мовний" закон та люстрація: які питання КСУ розгляне цього тижня

КСУ продовжить розгляд таких справ:

за конституційним поданням щодо конституційності ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної",

за конституційним поданням Уповноваженого Верховної ради з прав людини, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсій держслужбовців,

за поданнями народних депутатів і Верховного суду щодо конституційності низки положень ЗУ "Про очищення влади" (закон про люстрацію),

за конституційним поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень Конституції, а саме слів "гідні умови життя".

Також суд продовжить розгляд конституційності низки положень Виборчого кодексу, які стосуються пропорційної виборчої системи.

Крім того, КСУ розгляне на відповідність Основному закону окремих положень статті 42 закону "Про вищу освіту". Це подання перебуває на розгляді КСУ з травня 2018 року.

Згідно з порядком денним, відбудеться розгляд конституційності так званого закону про анбандлінг - про відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі.

Також суд продовжить розгляд декількох справ за конституційними скаргами громадян, зокрема щодо конституційності окремих положень Кодексу про адміністративні правопорушення, ЗУ "Про Національну поліцію", Житлового кодексу. Деякі з цих справ він розглядає ще з 2018 року.