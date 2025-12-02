ua en ru
YASNO определило победителей грантовой программы для ветеранских бизнесов

Вторник 02 декабря 2025 11:38
YASNO определило победителей грантовой программы для ветеранских бизнесов Фото: YASNO назвало победителей грантовой программы для ветеранов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компания YASNO, которая входит в группу ДТЭК, определила победителей грантовой программы поддержки ветеранских бизнесов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.

"С 9 сентября по 23 ноября продолжался прием заявок на участие в Грантовой программе YASNO. По ее условиям представители малого и среднего бизнеса, владельцами которых являются ветераны (от 50 до 100%), могли подать заявку онлайн и без бизнес-планов, отчетов и других сложностей получить Грант на свет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности поступило 107 заявок, из которых условиям программы соответствовало 15. Поэтому, без проведения розыгрыша, все они определены победителями.

Начиная с 1 декабря 2025 года, они будут получать компенсацию за 100% уплаченных счетов за свет в течение 6 месяцев за объем, не превышающий 30 тыс. кВт∙ч.

"Грантовая программа YASNO - это еще один наш способ сказать "Спасибо" ветеранам, которые защищали страну в зоне боевых действий, а сегодня работают и поддерживают уже другой фронт - экономический. Надеемся, что эта финансовая помощь позволит бизнесам реализовать отложенные проекты или масштабироваться", - сказал Сергей Коваленко.

Инициатива Группы ДТЭК

Как сообщалось ранее, в Украине стартовала грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны.

Это возможность каждому из бизнесов-победителей, получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова была признана компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

