YASNO определило победителей грантовой программы для ветеранских бизнесов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.

"С 9 сентября по 23 ноября продолжался прием заявок на участие в Грантовой программе YASNO. По ее условиям представители малого и среднего бизнеса, владельцами которых являются ветераны (от 50 до 100%), могли подать заявку онлайн и без бизнес-планов, отчетов и других сложностей получить Грант на свет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности поступило 107 заявок, из которых условиям программы соответствовало 15. Поэтому, без проведения розыгрыша, все они определены победителями.

Начиная с 1 декабря 2025 года, они будут получать компенсацию за 100% уплаченных счетов за свет в течение 6 месяцев за объем, не превышающий 30 тыс. кВт∙ч.

"Грантовая программа YASNO - это еще один наш способ сказать "Спасибо" ветеранам, которые защищали страну в зоне боевых действий, а сегодня работают и поддерживают уже другой фронт - экономический. Надеемся, что эта финансовая помощь позволит бизнесам реализовать отложенные проекты или масштабироваться", - сказал Сергей Коваленко.