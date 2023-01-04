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В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после первого дня по графикам

Фото: в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после первого дня по графику (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня первый день, как столица вернулась к плановым отключениям электроэнергии. Благодаря работе энергетиков есть возможность отключать свет, используя лишь 5-6 очередей в одной группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя лишь 5-6 очередей в одной группе", - написал Коваленко.

Также он ответил, могут ли сейчас происходить отключение света вне графика.

"Да, если они аварийные. И здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетки одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайте ДТЭК, в чем может быть причина. Если у вас локальная авария - обращайтесь к коллегам в социальные сети", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, во вторник, 3 января, Киев вернулся к стабилизационным графикам отключений света.

Также мы писали, что в Yasno ответили, почему Киев вернулся к графикам после Нового года.

Отметим, в настоящее время в Украине наблюдается возрастающее потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

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Киеввідключеня світлаЭлектроэнергия