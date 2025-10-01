RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

YASNO предоставит 20 грантов на электричество ветеранским бизнесам

Фото: YASNO предоставит 20 грантов на электричество ветеранским бизнесам (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компания YASNO, входящая в группу ДТЭК, предоставит 20 грантов на электроэнергию ветеранским бизнесам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.

"YASNO предоставит 20 грантов для ветеранских бизнесов - около 300 тыс. грн экономии на электроэнергию в течение 6 месяцев для каждого. Грант от YASNO - это простая финансовая помощь без сложных заявок, бизнес-планов и отчетов. Вы поддерживаете страну - мы поддерживаем вас", - говорится в нем.

Отмечается, что для получения гранта нужно быть клиентом YASNO, ветеран должен быть владельцем бизнеса, или иметь в своей собственности долю не менее 50%, а среднемесячное потребление за последние 6 месяцев не должно превышать 15 тыс. кВт-ч.

Подать заявку для участия в программе можно на сайте YASNO до 19 октября. Гранты будут действовать с 1 ноября 2025 года до 30 апреля 2026 года.

 

Как сообщалось, в Украине стартует грантовая программа для малых и средних бизнесов, владельцами которых являются ветераны.

Это возможность каждому из 20 бизнесов-победителей, получить финансовую помощь за 30 тыс. кВт∙ч, потребленных в течение 6 месяцев и сэкономить до 300 тыс. грн на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКВетеранВетераныБизнес