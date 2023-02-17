"Какие-то попытки будут": Терехов прокомментировал возможность нового наступления на Харьков

"Ни я, ни вы не понимаем, что у них там в голове и какие планы руководства Российской Федерации. Хотя и это не главное. Главное - насколько мы будем подготовлены, насколько мы готовы дать отпор всем этим попыткам. Будут ли попытки (повторного наступления - ред.)? Уверен, какие-то такие попытки будут. Дадим ли мы ответ? Безусловно, дадим. Поэтому здесь не нужно бояться. Мы готовы отражать все эти попытки и мы победим, это безусловно", - заявил Терехов.

На вопрос журналиста, готов ли Харьков к наплыву беженцев в случае активизации врага в направлении Харьковской области, мэр отметил, что это трудный вопрос и объяснил почему.

"Вы задаете трудный вопрос. Мы видим, что один из потенциальных планов россиян - это движение в сторону Купянска. На том направлении идут бои. Наши военные сейчас отбивают атаки противника", - говорит Терехов.

По его словам, сейчас уже очень много переселенцев из области, переехавших в город.

"У нас в городе уже есть примерно 80 тысяч внутренне перемещенных лиц. Мы их обеспечили общежитиями. Это наши граждане, мы пытаемся создать им более-менее нормальные условия для проживания в Харькове. Поэтому мы готовились раньше к приему людей и готовимся сейчас", - подытожил Терехов.

Напомним, как ранее мы писали, украинские военные не исключают, что оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Однако ВСУ отслеживают действия противника и в случае атаки готовы к ответу.

Добавим, как сообщило The New York Times, Россия может открыть в Харьковской области новый фронт, чтобы отвлечь Сил обороны Украины от боев на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.