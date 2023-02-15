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Могут ли россияне снова пойти в наступление на Харьков и Купянск: ответ Череватого

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Харьков, Среда 15 февраля 2023 09:36
Могут ли россияне снова пойти в наступление на Харьков и Купянск: ответ Череватого Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Военные не исключают, что российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Однако ВСУ отслеживают действия противника и в случае атаки готовы к ответу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Они пытаются там (в направлении Купянска) контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим и мы их купируем", - сказал он.

В то же время Череватый добавил, что Харьков и область готовы к возможным действиям оккупационных войск. Защитники отслеживают маневры врага на этом направлении.

"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", - пояснил спикер.

Череватый напомнил, что Харьков устоял в начале вторжения, когда жители быстро записывались в терроборону и вместе с защитниками дали отпор кремлевским войскам. В настоящее время военные части ВСУ находятся в постоянной боевой готовности на Харьковском направлении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки врага на Купянском направлении, в частности, возле села Гряниковка Харьковской области.

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