Могут ли россияне снова пойти в наступление на Харьков и Купянск: ответ Череватого

Военные не исключают, что российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Однако ВСУ отслеживают действия противника и в случае атаки готовы к ответу.

"Они пытаются там (в направлении Купянска) контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим и мы их купируем", - сказал он.

В то же время Череватый добавил, что Харьков и область готовы к возможным действиям оккупационных войск. Защитники отслеживают маневры врага на этом направлении.

"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", - пояснил спикер.

Череватый напомнил, что Харьков устоял в начале вторжения, когда жители быстро записывались в терроборону и вместе с защитниками дали отпор кремлевским войскам. В настоящее время военные части ВСУ находятся в постоянной боевой готовности на Харьковском направлении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки врага на Купянском направлении, в частности, возле села Гряниковка Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.