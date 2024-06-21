"Если бы Саутгейт руководил пиццерией". Глобальная сеть высмеяла игру Англии на Евро-2024

Накануне "Три льва" свели вничью поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Дании (1:1). На гол Харри Кейна датчане ответили забитым мячом Мортена Юлманда.

Англия набрала 4 очка в группе C турнира и идет лидером перед финальным туром. Однако болельщики разочарованы невнятной игрой подопечных Саутгейта. "Три льва" в обоих матчах открыли счет и отошли в оборону. Если против сборной Сербии план сработал (1:0), то с Данией поединок мог завершиться поражением.

Посмеяться над менеджментом Саутгейта решили в Domino's Pizza UK. Креативный SMM-щик сети пиццерий подарил подписчикам мем об управленческих способностях тренера, добавив фотографию с хаосом на производственной линии одного из заведений. "Если бы Саутгейт руководил Domino's", – лаконично подписали фото.

Сборная Англии сможет реабилитироваться в последнем туре группового этапа. 25 июня подопечные Саутгейта встретятся со сборной Словении. Балканцам нужно побеждать, чтобы гарантировать выход в плей-офф Евро-2024.