Сборная Словении не удержала победу над Сербией на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа C, 2-й тур

Словения – Сербия – 1:1

Голы: Карничник, 69 – Йович, 90+6

В стартовые минуты активнее были словенцы. В результате Райкович начал работать уже в дебюте. Сначала сербский кипер поймал дальний удар Черина, а затем не позволил Млакару отличиться с острого угла после передачи из глубины.

"Орлы" смогли ответить после экватора тайма. Сначала Влахович пробил головой в падении после навеса с левого фланга – сэйв Облака. Вскоре Митрович не смог акцентированно пробить на дальней штанге. В ответ Элшник поразил каркас ворот после борьбы с Лукичем, а Шешко на добивании отправил мяч выше створа.

Непосредственно перед и сразу после перерыва еще несколько возможностей упустила сборная Сербии. В частности, Митрович из пределов штрафной не смог переиграть Облака после рикошета, выстрел Лукича после отскока заблокировали защитники, а еще один выпад Митровича после стенки с Тадичем ликвидировал голкипер. Словения же записала в актив удар на исполнение от Шешко с сэйвом Райковича.

На 69-й минуте подопечные Матяжа Кека слегка неожиданно повели в счете. Героем словенской команды стал Карничник. Защитник в контратаке протянул мяч правым флангом, а затем перевел на Елшника налево. Впрочем, из эпизода Карничник не выключился, а побежал на дальнюю штангу и замкнул прострел партнера.

Сербы бросились всеми силами вперед. Через считанные минуты после пропущенного мяча Митрович из пределов штрафной попал в перекладину. Позже Милинкович-Савич головой после стандарта пробил мимо штанги. Мимо ворот отправил мяч и Самарджич. Серия стандартов и забросов тоже была безуспешной, но в последней атаке Йович головой замкнул навес с углового – 1:1 в итоге.