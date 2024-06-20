Евро-2024: Англия расписала ничью со сборной Дании

Чемпионат Европы-2024, группа C, 2-й тур

Дания – Англия – 1:1

Голы: Юлманд, 34 – Кейн, 18

"Три льва" взяли мяч под контроль с первых минут. Первый момент возник на 13-й минуте, когда Фоден прошел соперника на углу штрафной и пробил выше ворот с линии площадки. А еще через пять Англия повела в счете – Уокер от лицевой линии прострелил на Кейна транзитом через Саку, а форвард отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч заставил сборную Дании заиграть активнее. Подопечные Каспера Юлманда принялась искать подходы к воротам Пикфорда, а первый момент возник усилиями Винда, пробившего в борьбе с Гуэхи выше ворот. А на 34-й минуте датчане сравняли счет – Юлманд получил передачу от Кристиансена и из-за пределов штрафной отлично уложил от штанги.

Перед перерывом команды обменялись упущенными возможностями. Сначала Фоден убежал от соперников и ударом с дистанции размял Шмейхеля. Впоследствии Хьейберг ответил дальним ударом, но Пикфорд оказался готов к такой проверке от Дании. На старте второй половины Сака попал в сетку с внешней стороны, а Фоден вообще пробил в штангу.

Однако должного развития такое начало от "Трех львов" не получило. Напротив – сборная Дании достаточно быстро перехватила инициативу. Появились и моменты. Вот Дамсгор пробил под перекладину с отскока, но вратарь спас англичан. Впоследствии Пикфорд еще и вытащил из угла дальний выстрел Хьейберга. В конце концов счет так и не изменился.

Сборная Англии набрала 4 пункта и осталась лидером группы C. У национальных команд Словении и Дании в активе по два очка, а сербы набрали 1 балл. В финальном туре "Три льва" сыграют против словенцев, а датчане встретятся со сборной Сербии.